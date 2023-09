Ex-miss Ilse De Meulemeester vrijgesproken van laster tegen uitbater Antwerpse frituur Number One 

De man zei dat hij toen in Spanje was en diende opnieuw klacht in tegen de ex-Miss voor lasterlijke aangifte. Het is in deze zaak dat de rechter in beroep vandaag een finaal oordeel heeft geveld. Volgens het Hof kan niet bewezen worden dat de aangifte niet terecht was en daarom is De Meulemeester vrijgesproken en lijkt er een einde gekomen aan elf jaar strijd voor de rechtbank.