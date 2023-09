Gemengde reacties op de infoavond over het geplande detentiehuis in Genk

De ongerustheid van sommige omwonenden werd enigszins getemperd door de uiteenzetting van Paul Dauwe, directeur van de gevangenis van Hasselt. "Om een straf te mogen uitzitten in een detentiehuis moet het gaan om een straf van maximum drie jaar" vertelde Dauwe. "Wie veroordeeld is voor zedenfeiten of terrorisme komt niet in aanmerking. En het moet gaan om personen die na hun straf herintegreren in de omgeving van Genk en die willen werken aan hun toekomst."