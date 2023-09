Frankrijk verbiedt iPhone 12 door "te hoge straling", zijn er ook echt gezondheidsrisico's?

Volgens stralingsexpert Guy Vandenbosch (KU Leuven) is zo'n verbod in België niet per se aan de orde. "Om te beginnen is het belangrijk om te duiden dat zo'n iPhone 12 of een andere gsm niet altijd de hoogste waarden uitstraalt."

Het zendvermogen dat een gsm-toestel nodig heeft, is afhankelijk van hoeveel moeite het toestel moet doen om een zendantenne te bereiken. Hoe beter de ontvangst, hoe lager de SAR. "In de meeste gevallen - als je een goede verbinding hebt - is er geen probleem en zit je ver onder het maximum."