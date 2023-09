Jacht op anonieme Brusselse fietsmilitant treft onschuldige ambtenaar: "Ze maken mijn carrière kapot"

De driestheid van het verzet tegen Good Move, dat woonwijken autovrijer wil maken, lijkt zich in elk geval verplaatst te hebben van de straten naar het internet. Toen het plan vorig jaar werd ingevoerd, kwam het in verschillende Brusselse wijken tot rellen. Daar is de rust min of meer teruggekeerd, maar online leeft het debat nog steeds sterk. Zo luidt de slagzin van een hooggeplaatste bij Mauto Défense: Un bon cycliste est un cycliste qui prend le bus et qui ferme sa gueule, oftewel, een goede fietser is een fietser die de bus neemt en zijn bek houdt.