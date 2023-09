Jonge Club Brugge-supporter (18) uit Jabbeke nog steeds in de Deense cel na schermutselingen na match tegen Aarhus

Op 3 augustus kregen de ouders van een jonge Club Brugge-supporter te horen dat hun zoon voor vier weken in een Deense cel in voorlopige hechtenis zou verblijven. Hun toen nog 17-jarige zoon was na de Europese match tegen Aarhus opgepakt door de lokale politie van Denemarken voor schermutselingen. Hij zou na de wedstrijd een Aarhus-fan van 14 jaar hebben geslagen en diens supporterstruitje hebben proberen te stelen.

Die vier weken zijn intussen zes weken geworden en de jongeman heeft intussen in de cel zijn achttiende verjaardag in mineur gevierd. "Hij zal nog zeker tot eind september in voorhechtenis blijven", bevestigt zijn advocaat Franky Baert. "Het parket tekende beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank in eerste aanleg."