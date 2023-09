Poetin en Kim Jong-un praten op dit moment in Russisch ruimtevaartcentrum, Noord-Korea vuurde net voor top raketten af richting Oostzee

Russische president Vladimir Poetin en Koreaanse president Kim Jong-un ontmoeten elkaar vandaag voor gesprekken in de ruimtevaartbasis 'Vostochny' in het oostelijke Amur Oblast. Het is de eerste ontmoeting in jaren en kadert in een reeks onderhandelingsgesprekken tussen Rusland en Noord-Korea. Ondertussen heeft Noord-Korea twee raketten afgevuurd vanaf hun Oostkust, laat Zuid-Korea vanmorgen weten.