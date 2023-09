Koekelare krijgt eindelijk betere busverbindingen

De nieuwe buslijnen zullen Koekelare rechtstreeks met Torhout, Diksmuide en Oostende verbinden. “Elke dag, dus ook op de weekenddagen zal je om het uur een bus kunnen nemen naar Oostende”, aldus schepen Ramboer. "Ook voor Torhout en Diksmuide is dit het geval, alleen op zondag zal je dat maar om de twee uur kunnen."

De nieuwe lijn 55 zal Diksmuide via Leke, De Mokker en Koekelare met Torhout verbinden. Zo kunnen de mensen uit Koekelare naar het station en het ziekenhuis in Torhout. De nieuwe lijn 50 zal vanuit Koekelare via Eernegem, Westkerke en Gistel rechtstreeks Oostende bereiken. In Westkerke komt er een overstap richting Brugge zodat ook de provinciehoofdstad vlot bereikbaar wordt voor de Koekelarenaar.