Kwetsbare jongeren krijgen in Hasselt gratis juridisch advies van advocaten

In de Overkophuizen zijn kwetsbare jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom om tot rust te komen. “Ze kunnen hier spelletjes spelen of we koken samen”, vertelt Nele Schouterden van Overkop. “Eenmaal we een band hebben, proberen we hun problemen aan te pakken zoals spijbelen, hun studies afmaken of een job zoeken. Dit gratis juridisch advies komt er nu bij.”