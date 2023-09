Recordaantal migranten en vluchtelingen bereikt Lampedusa, overheid en hulporganisaties slaan alarm over humanitaire situatie

Zowel het Rode Kruis als de lokale overheid slaat alarm over de humanitaire omstandigheden op het eiland. "Dagen geleden waren er meer dan 4.000 mensen op het eiland en hadden we het over een record. Vandaag spreken we over een record wat het aantal aankomsten betreft", reageert Rosario Valastro, de nationale directeur van het Rode Kruis, op sociale media. Maar, zo voegt hij eraan toe, het gaat niet om de records, maar om het vinden van oplossingen voor een noodsituatie.

Het Rode Kruis dringt er bij de Italiaanse regering op aan om de migranten en vluchtelingen snel over te brengen naar het Italiaanse vasteland. De organisatie is er naar eigen zeggen tot nog toe in geslaagd om de situatie ietwat onder controle te houden, maar ze wijst er op dat met de aankomst van meer dan 100 boten op een dag de grens opnieuw verlegd is.

Het medische personeel op het eiland focust zich op de meest kwetsbaren, maar het Rode Kruis waarschuwt dat het aantal mensen onder een bepaalde kritieke grens moet worden gehouden om de juiste humanitaire omstandigheden te kunnen aanhouden.

Ook de burgemeester van het eiland vindt dat de regering dringend moet ingrijpen, anders dreigt de situatie "explosief" te worden. De lokale overheid heeft aan de regering in Rome gevraagd om continu twee schepen in de haven van Lampedusa te houden, zodat dagelijks mensen naar het vasteland gebracht kunnen worden.