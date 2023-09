Landbouwer Wouter is zwaargewond na val door dak van koeienstal maar organiseert tóch Dag van de Landbouw op zijn bedrijf in Koekelare

Maandagochtend wou Wouter Vandooren (36) uit Koekelare herstelwerken uitvoeren op het dak van zijn koeienstal, maar plots liep het mis. Hij viel vier meter naar beneden tot op de roostering van de koeienstal. Wouter liep zware verwondingen op bij zijn val: een open schedelbreuk, een gebroken nekwervel, een gebroken knie en verwondingen aan de elleboog. Intussen werd hij al geopereerd en is hij aan de beterhand.

Net deze week is er extra veel activiteit in de Marelputhof want zondag is er Dag van de Landbouw, waar het bedrijf aan meedoet. Dan komen er andere landbouwers kijken naar hoe zij het ecologisch interessant aanpakken. Ze hebben even getwijfeld om het evenement te annuleren. "Maar Wouter stond erop om het te laten doorgaan", vertelt zijn vrouw Katrien Vanparys. "We willen tonen dat we gepassioneerde landbouwers zijn en dat er een toekomst voor ons is weggelegd."