Leuvense kleermaker Tommaso Bordoni beklimt Kilimanjaro in driedelig maatpak: "Het was verschrikkelijk en mooi tegelijkertijd

Tommaso Bordoni, een kleermaker uit Leuven, is er in geslaagd om de Kilimanjaro te beklimmen in een driedelig maatpak. Hij is naar eigen zeggen de eerste ter wereld die het klaarspeelt in zo'n outfit. De Kilimanjaro is de hoogste berg in Afrika en een populaire bestemming onder ervaren bergbeklimmers en toeristen.