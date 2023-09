Parket zoekt met opsporingsbericht naar identiteit van overleden man die een jaar geleden werd gevonden in Herent 

"Het tijdstip van overlijden ligt vermoedelijk tussen 30 april 2022 en 30 september 2022", klinkt het nu in een opsporingsbericht. "De man was ongeveer 1m70 lang en woog 66 kg. Hij had kort zwart geschoren haar en zijn lichaam was sterk behaard aan oksels, buik, boven-en onderbenen. Zijn uiterlijk was verzorgd. Hij had twee littekens, een ter hoogte van de onderbuik aan de rechterkant van 5 cm en een net boven de linker kniekuil van ongeveer 2.5 cm."

De man droeg een lichtblauwe T-shirt van het merk "CRIVIT" met opdruk GYMTECH, een wit onderhemd zonder mouwen, een zwarte lange sportbroek van het merk "DECATHLON" maat L (34), een zwarte boxershort met grijze en witte lijnen van het merk "JILINE" maat 8/XXL, een paar grijze fietsschoenen van het merk "SHIMANO MTS" met kliksysteem maat 45, en een paar donkerblauwe kousen met tekeningen van een tennisracket.

Wie de kledij herkent of meer informatie heeft over de identiteit van de man, kan de speurders contacteren via opsporingen@police.belgium.eu, of op het gratis nummer 0800/30300.