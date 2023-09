Omvang van overstromingen in Libië wordt met de dag groter: "De zee dumpt voortdurend tientallen lichamen"

Drie dagen later is er nog veel onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Officieel zijn er in Derna alleen al meer dan 5.000 doden geteld. De plaatselijke regering in het oosten verwacht dat dat aantal zeker nog zal stijgen en vreest dat het zelfs nog zal verdubbelen. Gisteren was er alvast sprake van 10.000 vermisten. De vraag is of het werkelijke aantal slachtoffers ooit bepaald zal kunnen worden.

Reddingsteams zoeken koortsachtig naar overlevenden, maar er worden vooral lichamen geborgen. Niet alleen in de binnenstad, maar net als de voorbije dagen ook aan de kust. "De zee is continu tientallen lichamen aan het dumpen", was de lugubere boodschap die Hichem Aboe Chkiouat, de minister van Burgerlijke Luchtvaart in de oostelijke regering, vanmorgen aan Reuters bracht. Er wordt verwacht dat het bergen en begraven van de lichamen nog een hele tijd zal duren.

Intussen is de hulpverlening op gang gekomen. Onder meer in Jordanië (foto onder) werd humanitaire hulp in vliegtuigen ingeladen. Het wordt vooral een kwestie om die hulp ter plekke te krijgen, want het water heeft ook de weinige wegen naar Derna vernield.

En dan moet ook de heropbouw nog beginnen. Volgens dezelfde minister zal die miljarden dollars kosten. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn minstens 30.000 mensen in Derna ontheemd. In de andere getroffen steden en gemeenten, zoals Benghazi, zouden dat er nog eens 6.000 zijn.