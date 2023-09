Meer dan drie jaar cel voor relschoppers die politie bekogelden in nasleep van dood van Adil (19) in Anderlecht

Een deel van hen gaf toe dat ze met stenen hadden gegooid. “Er was een oproep om vreedzaam bijeen te komen”, verklaarde een van hen op het proces. “Maar je weet hoe dat gaat. Ik gooide met stenen, maar gelukkig heb ik niemand geraakt. Ik was me niet bewust van de gevolgen”, klonk het.

De rechtbank beraadde zich de afgelopen maanden over de zaak en veroordeelde zeventien van de negentien beklaagden. De rechtbank maakte een duidelijk onderscheid tussen het aandeel van alle verdachten en legde gevarieerde straffen op.