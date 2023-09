Omstreden Mexicaanse journalist toont vermeende lichamen van "niet-menselijke wezens" tijdens hoorzitting in parlement

Tijdens een hoorzitting in het Mexicaanse parlement heeft Jaime Maussan, een Mexicaanse journalist die onderzoek doet naar buitenaards leven, twee gemummificeerde lichamen getoond van - volgens hem - "niet-menselijke wezens". De lichamen zijn volgens hem een "duidelijk bewijs van buitenaards leven". Het is niet de eerste keer dat Maussan een dergelijke bewering doet: in 2017 had hij naar eigen zeggen al eens bewijs voor buitenaards leven gevonden, maar dat werd later ontkracht.