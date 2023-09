Gewezen presidentskandidaat Mitt Romney kondigt afscheid aan met sneer naar Trump en Biden: "Tijd voor jonge generatie"

Romney staat bekend als een gematigde Republikein. Hij kwam de jongste jaren veel in het nieuws als uitgesproken criticus van Donald Trump. Hij was de enige partijgenoot van Trump die twee keer voor zijn afzetting stemde. Hij is niet alleen kritisch voor partijgenoot Trump, maar ook voor de huidige Democratische president Joe Biden.

Romney noemt klimaatverandering en de dreiging vanuit Rusland en China de belangrijkste problemen voor de VS. Volgens hem is noch Biden noch Trump de juiste leider om die uitdagingen aan te pakken.

De 76-jarige senator laat nog weten dat hij te oud is geworden om zich opnieuw verkiesbaar te stellen en dat het tijd is voor een jonge generatie. Ook dat is een sneer naar Trump (77) en Biden (80) die beiden ouder zijn dan Romney.