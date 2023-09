Nieuw drinkwaterbedrijf "Adelta" voor hele provincie Antwerpen na fusie water-link en Pidpa

De fusie van water-link en Pidpa had dan ook wat voeten in de aarde, zeker omdat de goedkeuring van 69 gemeentes nodig was. Die zaten dan ook niet altijd op dezelfde lijn als het over hun visie op het nieuwe bedrijf ging. "In het verleden heeft men deze fusie al een vijftal keer geprobeerd, maar telkens was dat mislukt", zegt Gantman. "Ik ben hier dan ook drie jaar mee bezig geweest, maar we wilden het deze keer doen lukken."

Ook het samenvoegen van de twee bedrijfsculturen was volgens Gantman niet eenvoudig. Water-link zelf keurde de fusie pas vorige week goed, Pidpa deed dat al in juni.