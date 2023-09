Nieuw natuurparkje voorgesteld in Merksem, vlakbij E19: "Natuurzone was er al, maar we maken het nu toegankelijk"

Inwoners van het Antwerpse district Merksem hebben deze week kunnen kennismaken met het geplande natuurgebied dat zal aangelegd worden tussen de E19 en de IJsvogelstraat. "Hier zullen we in totaal 515 are natuurbelevingsgebied ontwikkelen", zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). "Er is nu al wel heel wat natuur, maar die is niet erg toegankelijk."