Gevangenis Ieper, die tijdelijk leeg staat door verbouwingen, wordt kunstruimte tijdens belevingsevenement

De lege gevangenis van Ieper wordt komend weekend gebruikt om kunst in tentoon te stellen. Elk jaar doopt de Elverdingestraat zich om tot cultuurstraat met Vern Event. In verschillende huizen kan je dan genieten van toneel, muziek, kunst en ambachten. Toevallig ligt ook de gevangenis in die straat. Omdat die nu even leeg staat omdat ze daar aan het verbouwen zijn, vroeg organisator Anneke Dewilde om ook de gevangenis te mogen gebruiken als expositieruimte.

"Dat liep niet van een leien dakje, maar we zijn blij dat het gelukt is", reageert ze. "We mogen in de woning en de tuin van de conciërge tentoonstellen. Ook de achtertuin met zicht op de gevangenis zal bezocht kunnen worden. Helaas mogen we de cellen niet gebruiken, maar dat is om veiligheidsredenen."