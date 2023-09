Ondergelopen bibliotheek en enkele auto-ongevallen: Lanaken en Riemst meten schade op na hevige regenval

Ook de kelder en lager gelegen delen van de bibliotheek in Lanaken stonden een tijd onder water. "Er is water binnengekomen via een waterputje en een keldergat", gaat Keulen verder. "We hebben de hele avond en een stuk van de nacht zitten pompen. Op dit ogenblik is het water weg. Vooral het archief in de kelder is beschadigd." Bibliothecaris Stefan Paulissen doet zijn uiterste best om de bibliotheek zo snel mogelijk proper te krijgen. "Sinds vanmorgen 6 uur zijn we met een hele poetsploeg met man en macht erin gevlogen." De bib gaat deze voormiddag gedeeltelijk open. "Maar de jeugdafdeling, spelotheek, en de gameroom zullen vandaag niet beschikbaar zijn", zegt hij.