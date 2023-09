Vrachtwagen botst met goederentrein in Antwerpse haven: geen gewonden

Iets voor halfvier vannacht werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval aan een spooroverweg in de Antwerpse haven. In de Scheldelaan was een vrachtwagen in aanrijding gekomen met een goederentrein. Er vielen geen gewonden. "De overweg is na het ongeval technisch gecontroleerd en die was in orde", vertelt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. "De vrachtwagenchauffeur heeft het rode licht dus genegeerd. Gelukkig zijn er hier geen gewonden gevallen, maar we roepen nogmaals iedereen op om de verkeersregels te respecteren."