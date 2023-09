In Kortrijk is prototype van ontmijningsrobot voorgesteld: "Oekraïne heeft nood aan eenvoudige toestellen die snel inzetbaar zijn"

"Ik heb totaal geen kennis hoe je een ontmijner moet maken, maar ik heb wel gezond boerenverstand", vertelt Kris Vancraen, één van de drie broers die samen met het idee kwamen aandraven. "Dus gingen we op zoek naar mensen die ons konden helpen en kwamen we terecht bij BUDA::lab, een openbare werkplaats in Kortrijk waar creatievelingen en ondernemers elkaar vinden. De samenwerking verloop vlot, ondertussen zijn er ook scholen die willen meewerken om onze ideeën om te zetten in projecten."

Het huidige prototype is efficiënt genoeg om ingeschakeld te worden in de bestrijding van mijnen. Er is al eentje naar Oekraïne gestuurd, maar het zal nog even duren voor het ook effectief gebruikt kan worden. "De verdere ontwikkeling van de software wordt in Oekraïne gedaan. Aan het ontwerp moeten nog camera's worden toegevoegd, een ontmijningsradar met artificiële intelligentie en de mogelijkheid om de oppervlakten vooraf automatisch te scannen", klinkt het bij Vancraen.