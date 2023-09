Openbare werf in Schaarbeek stilgelegd door "massale uittocht van arbeiders naar Olympische Spelen"

De arbeiders zouden hun werk in België ingeruild hebben voor de voorbereidende werken van de Olympische Spelen in 2024. "Het klopt dat we een groot tekort hebben aan bestratingsarbeiders", reageert Ive Callaert van landschapsaannemer Krinkels, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de renovatiewerken. "Veel arbeiders, die uit Portugal of Oost-Europa komen, keren niet terug naar België na het bouwverlof. We vermoeden dat zij inderdaad naar Parijs of elders vertrekken."