Antwerpse stadsgids start petitie voor nieuwe kiosk op de Groenplaats

In Antwerpen is stadsgids Carolien Krijnen een petitie gestart voor een nieuwe kiosk op de Groenplaats. De huidige kiosk wordt sinds eind augustus vervroegd afgebroken omdat die voor veel overlast zorgde door dak- en thuislozen. Over twee jaar wordt de Groenplaats heraangelegd, maar in het ontwerp is geen nieuwe kiosk opgenomen.