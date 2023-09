Raad van State schorst beslissing om geen opvang te bieden aan alleenstaande mannelijke asielzoekers

In de praktijk zal dit alles weinig veranderen, want al vóór eind augustus kregen alleenstaande mannen in feite meestal geen opvangplaats meer aangeboden. Eigenlijk was de beslissing van De Moor een bestendiging van wat al in de praktijk aan het gebeuren was. Het arrest van de Raad van State slaat alleen maar op de beslissing van De Moor en verandert eigenlijk niets aan de realiteit die sowieso al bestond.

De Raad van State verwijst naar de wet van 12 januari 2007. Die bepaalt dat er materiële hulp moet worden geboden aan al wie verzoekt om internationale bescherming. Die materiële hulp (bed, bad en brood) staat voor onderdak, eten, kledij, medische, sociale en psychologische begeleiding, een dagelijkse uitkering en toegang tot juridische bijstand en tot diensten zoals tolken en opleidingen.