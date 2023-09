Rijvaardigheidstest nu ook mogelijk in Hasselt: “Als ik niet meer kan rijden, dan is mijn leven voorbij”

André is 90 jaar en zijn gezondheid is fragiel. Enkele jaren geleden kreeg hij na een val een beroerte waardoor hij tijdens de revalidatie een rijvaardigheidstest moest doen in Brussel. “Ik ben altijd vertegenwoordiger geweest en ik heb altijd gereden met de auto”, vertelt André emotioneel. “Elke dag kruip ik nog achter het stuur, als ik dat niet meer mag, dan is mijn leven voorbij.”

Na de test kreeg hij als maatregel opgelegd dat hij niet meer over de autosnelweg mocht rijden. Nochtans was dat de eenvoudigste manier om van zijn woonplaats naar het revalidatiecentrum te rijden. “Ik heb hen de situatie uitgelegd en gelukkig mocht ik daarna opnieuw over de autosnelweg en moest ik niet meer via de kleine weggetjes”, laat hij nog weten.