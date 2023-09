Twee Russische schepen beschadigd na Oekraïense aanval op havenstad Sevastopol op de Krim

Sevastopol is een havenstad aan de Zwarte Zee. Het is ook de voornaamste haven van de Russische oorlogsvloot in de Zwarte Zee. Het schiereiland de Krim in de Zwarte Zee werd in 2014 door Rusland geannexeerd, in strijd met het internationaal recht. Het gebied wordt geregeld onder vuur genomen. Op 25 augustus was er volgens Moskou nog een aanval met 42 Oekraïense drones.