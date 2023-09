Sloop kunstenaarsvilla in Afsnee toch begonnen ondanks protest

Het huis aan de Veurestraat in het Gentse dorpje Afsnee was zo’n honderd jaar geleden een pleisterplaats voor expressionistische kunstenaars. Gustave De Smet en Frits Van den Berghe woonden er zelfs; ook buitenlandse artiesten als Marc Chagall of Osip Zadkine kwamen er langs.

Voor kunstliefhebbers is het een belangrijke plek, maar er is nooit een erkenning aangevraagd om het gebouw te beschermen. In april werd een petitie opgestart om het gebouw te behouden. “Architectonisch stelt het nochtans niet veel voor”, zegt architectuurhistoricus Marc Dubois. “Voor sommigen heeft dit misschien wel een emotionele waarde, maar dan zouden we alle woningen moeten bewaren waar bijvoorbeeld Hugo Claus boeken heeft geschreven of andere kunstenaars hebben gewerkt.”