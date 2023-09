Stad Beringen organiseert trainingen zodat inwoners beter leren reageren op ongewenst gedrag

"Toch kan je door te reageren veel betekenen voor het slachtoffer", gaat Vanoverstijns verder. "Daarom willen we met deze trainingen nuttige tips geven, zodat onze inwoners zich in de toekomst zelfzekerder voelen om te reageren op ongewenst gedrag. Naast burgers roepen we ook bedrijven en verenigingen op om deel te nemen aan de trainingen. Zo hebben bijvoorbeeld al 2 scholen zich ingeschreven om op een pedagogische studiedag de training te volgen met hun lerarenkorps. Hoe meer mensen durven reageren, hoe sterker we staan in de strijd tegen ongewenst gedrag."