Stalkingalarm nu ook in Vlaams-Brabant: "Knopje waarmee slachtoffer de politie kan waarschuwen"

Slachtoffers van stalking kunnen nu ook in Vlaams-Brabant een beroep doen op een stalkingalarm. Dat is een knop, kleiner dan een muntstuk van twee euro, speciaal tegen stalking. Wanneer de knop wordt ingedrukt, krijgt de dichtstbijzijnde politiepatrouille een melding met locatie. Zo kan er zo snel mogelijk worden ingegrepen wanneer het slachtoffer zich bedreigd voelt. Stalking leidt namelijk vaak tot geweld.

Het systeem bestond al in de rest van Vlaanderen, en wordt nu ook uitgerold in Vlaams-Brabant. De verschillende politiezones van de provincie kregen vandaag daarom een opleiding voor het nieuwe stalkingalarm in Rotselaar. De opleiding werd bijgewoond door minister Van Quickenborne (Open VLD) en procureur des Konings Hans Van Espen: "Wij zijn heel blij dat het alarm nu ook in Leuven en omstreken gebruikt wordt. Het is belangrijk dat slachtoffers weten dat ze er niet alleen voor staan. Ook in onze provincie worden ze nu op deze manier gesteund door de politie en door justitie", reageert de procureur.