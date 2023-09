Standbeeld van "koppige ezel" in Kuurne voor 900-jarig bestaan van gemeente

"Wij zijn bijzonder blij", vertelt Bert Demeulemeester van de Orde van de Ezel. "Het is al jaren een frustratie van ons dat er, behalve bij het Huis Van Wonterghem, nergens in de gemeente een ezel staat. We wilden het 900-jarig bestaan niet laten voorbijgaan en we wilden echt een ezel in het straatbeeld. Het is een origineel ontwerp, dus we zijn echt tevreden."