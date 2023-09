Von der Leyen wil meer migratiedeals en onderzoekt (te) goedkope Chinese elektrische wagens

De Vlaamse Europarlementariërs reageren weinig enthousiast op Von der Leyens State of the Union. "Het was de minste van alle toespraken in deze legislatuur", vindt Katleen van Brempt (Vooruit). "Mensen liggen wakker van de prijs in de supermarkt en we weten dat de prijs van energie omhoog zal gaan. Geen woord daarover." Ook over de natuurherstelwet schepte Von der Leyen te weinig klaarheid volgens de socialiste.