Affligem-familielid dat samen met meester-oplichter claimde brouwerij te willen terugkopen veroordeeld voor oplichting

Beklaagde Leo De Smedt is alles behalve een onbekende in en rond Opwijk. De zeventiger is een telg van de brouwersfamilie die rond de eeuwwisseling de Affligembrouwerij verkocht aan het Nederlandse Heineken. In 2013 verkondigde Leo De Smedt aan iedereen die het wilde horen dat hij de brouwerij van zijn voorvaderen wilde terugkopen.