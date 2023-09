Tweedeverblijver uit Knokke-Heist krijgt gelijk: provincietaks is discriminerend

Het Hof van Beroep in Gent vindt dus dat de provincie West-Vlaanderen discrimineert met de taks op tweede verblijven. Die bedraagt 124 euro per jaar en een West-Vlaams gezin betaalt jaarlijks 41 euro provinciebelasting. De man uit Beersel met een tweede verblijf in Knokke-Heist die klacht had ingediend, krijgt dus gelijk. Als gevolg daarvan moet de provincie West-Vlaanderen hem 124 euro belastingsgeld terugbetalen.

Bart Engelen is de advocaat van de man uit Beersel: "Bij mijn weten is het de eerste gerechtelijke uitspraak over die provinciale belasting voor tweede verblijvers in West-Vlaanderen. De oplossing ligt voor de hand. De provincie moet de belasting voor de eigen inwoners en de tweede verblijvers gelijkschakelen."