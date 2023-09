Alles vergund voor Ringpark West op Linkeroever en in Zwijndrecht: "Leefbaarheid verhogen voor bewoners"

Oosterweelbouwheer Lantis heeft alle vergunningen op zak voor het Ringpark West, dat op Linkeroever en in Zwijndrecht zal komen langs de Oosterweelverbinding daar. "Daarmee is dit het eerste van de verschillende parken binnen de Oosterweelverbinding dat we effectief volledig kunnen realiseren", zegt Sanne Verlinden van Lantis. "We tonen daarmee dat we de mooie plannen van op de tekentafel ook kunnen uitvoeren op het terrein, het blijft niet bij loze beloftes."