Vilvoorde schenkt 10.000 euro aan Marokko en Libië 

"De Marokkaanse gemeenschap is de grootste minderheid van onze stad. Ze maakt 17 procent van onze bevolking uit", vertelt Hans Bonte (Vooruit), burgemeester van Vilvoorde. "De aardbeving is een groot drama. We voelen het verdriet en de ongerustheid van de mensen: zij hebben allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks een link met het getroffen gebied."

"Daarom hebben we 10.000 euro vrijgemaakt uit ons stadsbudget", gaat de burgemeester verder. "Dat bedrag willen we nog versterken met de opbrengst van verschillende omhalingen. Daarvoor moeten we nog even wachten op de Marokkaanse autoriteit: zij moet aangeven op welke manier ze wil samenwerken met hulporganisaties. Wij zijn alvast klaar om een duit in het zakje te doen."