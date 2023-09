Zestiger die slachtoffer aan hoge snelheid meesleurde op motorkap in Laakdal kent pas volgend jaar zijn straf

Het geval van verkeersagressie deed zich voor op 9 april 2021 en lijkt wel het scenario van een actiefilm. Een man van 30 was op weg naar zijn huis, in Diest, toen hij op een rotonde in Laakdal botste met de auto van een man van 66 uit Tessenderlo. Beide mannen waren het erover eens om een aanrijdingsformulier in te vullen, maar even later reed de zestiger toch weg.