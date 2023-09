Voormalig minister Jef Tavernier (71) voor de klas in College Ten Doorn in Eeklo

"Het begon allemaal op een receptie in Gent waar ik de directrice van Ten Doorn tegenkwam", begint voormalig minister Jef Tavernier enkele uren voor zijn eerste lessen in Eeklo. "Ik vertelde dat ik bij Vives stopte omdat men daar een leeftijdsgrens van 70 jaar gezet had op gastdocenten, en ik ben 71. Ze zei dat zij nog uren vrij had en op het einde van de receptie vroeg ze of ze dat dan mocht doorgeven. Twee dagen erna kreeg ik telefoon dat ik kon beginnen als ik wou."

Tavernier hapte meteen toe op voorwaarde dat het om een beperkt aantal uren en geconcentreerd op enkele dagen was. Vanaf vandaag geeft hij als interim-leerkracht zes uren economie bij de leerlingen van het vijfde jaar bedrijfswetenschappen, 3 uur algemene economie en 3 uur over ondernemen. "Ik wil het beperken tot twee dagen, het is niet de bedoeling dat ik de plaatsen van anderen inneem, integendeel, het is vooral helpen. En het moet beperkt blijven in uren, kwestie van het enthousiasme scherp te houden."