Vrachttreinen sporen voortaan tussen Zeebrugge en Praag

Het transportbedrijf ECS heeft zetels in Zeebrugge en in Venlo in Nederland. Sven Pieters: "We willen in de toekomst meer en meer gebruik maken van goederentreinen. Dat is niet alleen beter voor het milieu maar het heeft ook een positief effect op de drukte op het wegennet. Tegen 2025 willen we ons aandeel van spoortransport naar 50% brengen, en in 2030 naar meer dan 60%."