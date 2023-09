Otter 841 steelt niet alleen surfplanken, maar ook de harten van veel Amerikanen

Voor een van die pogingen werd een valse surfplank in zee gelegd. Het doel was om de zeeotter een net in te lokken. Overheidsmedewerkers wachtten geduldig in de buurt van de valstrik in een klein vissersbootje. Otter 841 liet zich echter niet zo eenvoudig strikken. Het dier speelde een tijdje op de plank, maar verdween dan opnieuw in het water.

Het was het laatste initiatief in een reeks van pogingen om het dier gevangen te nemen. Op dit moment is de stelende otter nog steeds op vrije voeten, maar de federale overheidsdiensten zetten hun pogingen om Otter 841 te vangen voorlopig niet stop.