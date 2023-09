Waarom je tijdens het tanken niet in je auto mag gaan zitten

Bellen aan een tankstation is absoluut verboden. "Benzine is een licht ontvlambaar product en tijdens het tanken komen er brandbare benzinedampen vrij. Je gsm kan in theorie vonken geven in een omgeving met benzinedampen. Ook de afleiding van het bellen of een val van je gsm, vergroot het brandgevaar. Je kan zeggen dat de kans klein is, maar ze bestaat wel. Bij de brandweer of in andere werksituaties wordt gebruik gemaakt van 'explosievrije gsm's', dat zijn toestellen die de gewone consument niet heeft."

Benzine en diesel hebben - net zoals elke brandbare vloeistof - een vlampunt. "Dat vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een brandbare vloeistof voldoende dampen vrijgeeft om bij de minste ontstekingsbron te ontbranden. Bij benzine is het vlampunt min 20 graden Celsius. Vanaf die temperatuur kan benzine dus ontbranden wanneer die in contact komt met een ontstekingbron. Een gsm is zo'n mogelijke bron. In België is het altijd warmer dan min 20 graden. Het brandgevaar is er dus altijd", stelt Renders. "Bij diesel ligt het vlampunt dan weer op 50 graden celcius. Diesel is dus veel veiliger dan benzine, want hier halen we 50 graden niet."

Brandpreventieadviseur Renders ijvert wel voor een duidelijke communicatie van de Federatie van Brandstoffenhandelaars. "Aan elk tankstation zie je verbodsborden die je wijzen op het gevaar van het bellen. Maar tijdens het tanken moet je wel je smartphone bovenhalen als je punten wil verzamelen? Dat klopt niet. Wij vinden dat de federatie daarover een duidelijke boodschap moet geven."