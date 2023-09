Gent breidt project met 'fietswrakvakken' voor kapotte fietsen verder uit 

Op verschillende plaatsen in Gent staan er sinds een halfjaar zogenaamde 'fietswrakvakken'. Het zijn 8 afgebakende zones waar mensen een kapotte fiets kunnen achterlaten. Initiatiefnemer De Fietsambassade probeert ze dan te repareren en door te verkopen als tweedehandsfiets. Als dat niet lukt, omdat ze in te slechte staat zijn, worden de bruikbare onderdelen gedemonteerd. Ze worden gebruikt in de eigen fietsenhersteldiensten, of doorverkocht aan fietsenmakers.

Het proefproject is, volgens de initiatiefnemer, een succes. Al meer dan 300 kapotte fietsen kregen een nieuw leven. "We verlengen daarom het proefproject en gaan ook op zoek naar andere locaties in de stad waar het zou kunnen aanslaan", zegt Stijn Lewyllie van De Fietsambassade. Mogelijk locaties zijn Sint-Pieters-Station of de uitgaansbuurt. "Al moeten we ook zorgen dat er geen misbruik of onnodige overlast ontstaat. We gaan het grondig bekijken."