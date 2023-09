Werken van 12 miljoen in Gentse haven naar nieuwe fase: "Goederentransport per spoor krijgt enorme boost"

In Gent is de nieuwe fase van grote infrastructuurwerken aan het goederenspoor aangekondigd. Europa en de federale overheid investeren er 12,5 miljoen in de uitbouw van het spoor. Het project moet helpen om vrachtwagens van de weg te halen. "Onze ambitie is om meer dan 10 miljoen ton goederen via de trein uit te voeren in 2025", klinkt het bij de haven. De werken zijn al aan de gang sinds vorig jaar, maar gaan nu een eindfase in.