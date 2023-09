Werkstraf voor vader en zoon die in Meerbeek op politie schoten met luchtdrukkanon

In het huis vond de politie nog twee wapens, zonder dat de vader daarvoor een vergunning had. De zoon verklaarde daar dat ze veel last hadden van het jeugdhuis. "Het trekt hangjongeren aan, en die komen op onze velden", zei hij. Ook over het kanon had hij een aparte verklaring: "Ik wilde het kanon enkel laten zien aan de inspecteurs. Het was niet mijn bedoeling om te schieten."