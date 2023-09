Genk is komende dagen epicentrum voor Obstacle Running: "WK met 92 nationaliteiten en 1700 atleten" 

De sport is misschien nog het meest bekend door de commerciële evenementen zoals de Spartacus Run en de Viking Strong Run. Maar op het WK ligt de lat vele malen hoger. "Deelnemers hebben zich eerst in hun eigen land en dan op hun eigen continent gekwalificeerd. We hebben verschillende disciplines. Zo is er een sprint van 100 meter met 12 obstakels. Daarnaast zijn er wedstrijden van drie kilometer die zeer technisch zijn en 35 obstakels tellen. De langste wedstrijden hebben een afstand van 15 kilometer en 50 obstakels. Daar zitten ook delen tussen die je moet lopen terwijl je zware kettingen van wel 35 kilogram in je nek draagt."