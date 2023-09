Middelkerke keurt verzoek om stad te worden bijna unaniem goed

Radio2-reporter Margaux wilde weten of het thema de inwoners van Middelkerke bezighoudt. De meningen zijn verdeeld. Voor de ene is het een goede zaak, de andere heeft het liever niet. Velen zijn er niet mee bezig.

Dedecker zelf vindt het vooral een erezaak. "Wij krijgen geen extra voordelen wanneer we een stad zouden worden", vertelt hij tijdens de uitzending van "Goeiemorgen Morgen!". "We krijgen niet meer geld en het verandert ook niks aan onze rechten of plichten. Het enige verschil is dat we een officiële oorkonde ontvangen als stad."

Dedecker kwam op het idee na een gesprek met Vlaams minister Lydia Peeters. "Die vertelde me dat zij in Dilsen-Stokkem woont en dat dat een stad is. Toen dacht ik: "dan moet Middelkerke toch ook een stad zijn?" We zijn omringd door de steden Gistel, Nieuwpoort en Oostende. En Middelkerke is dubbel zo groot, dan moeten wij toch ook een stad kunnen zijn? Het is nu afwachten wat het parlement doet met onze vraag. Het kan nog wel even duren vooraleer de beslissing zal vallen."