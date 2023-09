Asse krijgt zes nieuwe trajectcontroles: "Ook dorpscentra moeten veilig zijn"

In zone 30 of 50 kan de gemeente GAS-boetes geven als de maximumsnelheid niet met meer dan 20 km per uur overtreden wordt. Hogere overtredingen worden behandeld door de politierechter. "We nemen deze maatregel niet om bestuurders geld afhandig te maken, maar om ook in de dorpscentra verkeersveiligheid te kunnen garanderen", benadrukt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).