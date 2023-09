Belgische Ryanair-piloten leggen morgen en overmorgen het werk neer: zestigtal vluchten geannuleerd op luchthaven van Charleroi

Het is de vierde keer in twee maanden tijd dat de Ryanair-piloten gevestigd in Charleroi Brussels South Airport twee opeenvolgende dagen het werk zullen neerleggen. De datum werd niet willekeurig gekozen, aangezien morgen een algemene aandeelhoudersvergadering gepland is bij de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij.

De piloten spreken van "chantage" door de directie van de luchtvaartmaatschappij. Zij wil volgens hen immers de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (rond de rusttijden) pas opstarten als de klachten die een aantal piloten ingediend hebben, ingetrokken worden. Dat is volgens CNE-vakbondsman Didier Lebbe onmogelijk omdat er al onderzoeken lopen.