Detentiehuis Kortrijk bestaat één jaar: "Gedetineerden worden beter voorbereid op leven na de straf"

Een jaar na de opening van het detentiehuis in Kortrijk, het eerste in België, lijkt de werking een succes. Het detentiehuis is een kleinschaligere gevangenis voor personen met een celstraf van maximum drie jaar. Enkel wie bereid is om zijn leven te beteren en aan de toekomst te werken, komt in aanmerking. Zedendelinquenten of veroordeelden voor terrorismefeiten zijn uitgesloten.

"De gedetineerden worden beter begeleid en ze krijgen ook meer vrijheid. Zo hebben ze een gsm en wifi. Zo zijn ze goed voorbereid op het leven na de straf en is er minder kans op herval", vertelt onderzoekster Audrey Delveaux. "Dat merken we ook aan de sessies die ik heb drie maanden nadat ze zijn vrijgekomen. Ze weten beter waar ze naartoe kunnen als ze hulp nodig hebben."

In totaal verbleven er al 65 mannen en 5 vrouwen, nu zitten er nog 27 bewoners.