Het stinkt weer in Aalst: "Alle vingers wijzen naar bedrijf dat kadavers verwerkt"

Dat onderzoek wordt nu uitgevoerd door het departement omgeving: "Onze afdeling handhaving onderzoekt de geur van rotte dieren in Aalst", aldus Ann Heylens van departement omgeving. "We bekijken daarbij in hoeverre Rendac, dat een achttal kilometer van Aalst ligt, een aandeel kan hebben in de geurhinder. Op het moment dat er klachten zijn, leidt de windrichting namelijk naar daar. Rendac is momenteel met onderhoudswerken bezig en wanneer dergelijke werken aan de gang zijn kan de geur intenser zijn."